Gerry Scotti conferma il ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, con una puntata speciale!

Piacevole novità nei palinsesti di Mediaset per la stagione 2020/2021. Intervistato da Diletta Leotta e Daniele Battaglia nel corso della puntata odierna di 105 Take Away su Radio 105, Gerry Scotti ha confermato che a Settembre tornerà Chi Vuol Essere Milionario.

Il popolare conduttore ha anche annunciato che il programma sarà nuovamente collocato nella fascia prime time, per la sesta volta nella sua storia dopo i dodici appuntamenti della tredicesima stagione che è andata in onda fino allo scorso marzo.

Ma non è tutto, perchè lo Zio Gerry ha svelato un altro importante dettaglio: una delle puntate infatti sarà dedicata alle celebrità, e probabilmente come avvenuto anche in circostanze passate le vincite saranno devolute in beneficenza. "Faremo sicuramente una puntata a inviti, a me non piace usare la parola VIP, ma la faremo con personaggi famosi” ha affermato, e chissà che tra gli invitati non ci saranno proprio Diletta Leotta e Daniele Battaglia.

Non è chiaro quando saranno registrate la puntate, tanto meno se come avvenuto anche per la passata stagione Chi Vuol Essere Milionario trasferirà in Polonia per contenere al minimo i costi di produzione e garantire introiti pubblicitari a Mediaset. Dopo la conferma del Grande Fratello Vip 2020, che andrà in onda a Settembre condotto da Alfonso Signorini, un altro pezzo va a comporre il puzzle della programmazione di Canale 5 per la prossima stagione.