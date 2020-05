Gerry Scotti, nuovo taglio di capelli shock per il conduttore di Striscia la Notizia

Un simpatico scherzo ha coinvolto poche ore fa il conduttore di Striscia la Notizia Gerry Scotti. Sull'account Twitter del programma tv, infatti, è apparsa una foto che ritrae un sorridente Gerry con un taglio di capelli dal folto ciuffo ribelle.

Trapianto dell'ultimo minuto? Ma no, si tratta di un miracoloso fotomontaggio (che trovate in calce alla notizia) del social media manager, che ha unito la foto del conduttore con la capigliatura e il mezzobusto del campione Cristiano Ronaldo, infatti è suo anche l'orecchino che spunta dalla chioma vaporosa di Scotti/Ronaldo.

Il post sul social media ha creato qualche perplessità, ed il "nuovo Gerry" è stato disapprovato dagli utenti. Nessun cambio di look per Gerry Scotti, che si è presentato al tv satirico insieme a Michelle Hunziker così come lo conosciamo, con i suoi pochi capelli.

Lo show preserale è molto seguito dagli italiani, che oltre a servizi simpatici e divertenti come la rubrica Spetteguless, Fatti e Rifatti, ed i tapiri di Valerio Staffelli (recentemente Bianca Guaccero ha ricevuto il tapiro di Striscia per la sua gaffe) effettua anche inchieste interessanti come quelle contro lo spaccio di Vittorio Brumotti che è stato aggredito in centro a Milano.