Gerry Scotti positivo al Covid-19: preoccupazione in casa Mediaset

L'amatissimo conduttore di Chi vuol essere milionario è risultato positivo al Covid-19. La notizia era già trapelata nelle scorse ore ma, poche fa la conferma è giunta proprio da parte di Gerry Scotti.

Il popolare conduttore Mediaset, 64 anni, è in isolamento. Non ci sarebbero particolari problemi per lui che però resta sotto costante controllo medico. Sul suo profilo Instagram "Volevo essere io a dirvelo ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento". Non si conoscono ancora le dinamiche del contagio, TPI suggerisce che Gerry Scotti sia venuto a contatto con un parente stretto positivo a sua volta al terribile virus. Molti sono i messaggi di pronta guarigione giunti dai suoi colleghi e dai telespettatori che tanto lo amano.

La positività al Covid di Gerry Scotti è una bella grana per Mediaset, visto che il conduttore non solo si occupa del programma campione d'ascolti del giovedì sera ma, copre anche la fascia pomeridiana con Caduta Libera e il sabato sera con Tu si Que Vales. Bisognerà dunque in qualche modo riorganizzare i palinsesti.

Vi ricordiamo che per contrastare questo temibile virus è importantissimo lavare le mani nel modo corretto ed indossare accuratamente la mascherina.