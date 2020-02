Gerry Scotti svela il segreto sul pubblico polacco di Chi Vuol Essere Milionario

Gerry Scotti si è concesso a Giuseppe Candela sulle pagine di FQMagazine, con cui ha parlato del successo del Milionario, ma ha svelato anche un retroscena sul pubblico del quiz di Canale 5. Non solo, però, perchè il presentatore ha anche affermato che per registrare il programma ha rifiutato l'invito di Amadeus per Sanremo 2020.

Il direttore artistico della kermesse musicale infatti l'aveva contattato per presentare la prima serata insieme a lui e Fiorello, "per ricreare l'atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ci sono andato perchè ero a Varsavia".

E' infatti cosa nota che Mediaset ha deciso di trasferire la produzione del Milionario in Polonia per ottimizzare i costi. Tuttavia, Scotti ha anche spiegato che "il pubblico è composto da ragazzi italiani che vivono in Polonia, o ragazzi polacchi i cui genitori hanno vissuto in Italia e li hanno cresciuti parlando le due lingue". Scotti ha comunque sottolineato che "in totale sono 150 persone e tutte capiscono l'italiano".

A Giuseppe Candela ha anche svelato che questa è la ragione per cui è stato inserito lo switch e tolto l'aiuto del pubblico in studio, per evitare di creare imbarazzo, perchè "è vero che capiscono l'italiano ma non vivendo in Italia potrebbero non essere totalmente di aiuto al concorrente e mi dispiacerebbe".

Con Fiorello che ha chiuso a Sanremo 2021, in caso di si da parte di Amadeus l'anno prossimo al suo fianco potrebbe esserci Gerry Scotti?