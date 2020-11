Gerry Scotti torna in Tv: la sua apparizione a Tu si que vales emoziona il pubblico

Come abbiamo modo di raccontarvi nelle scorse settimane, Gerry Scotti è risultato positivo al Covid-19. I telespettatori sono rimasti a lungo col fiato sospeso visto che le sue condizioni di salute sembravano essere improvvisamente precipitate.

Fortunatamente l'amatissimo volto di Mediaset sembra stare meglio e, per rassicurare il pubblico da casa ha deciso di mostrarsi in una versione totalmente nuova a Tu si que vales. Nella prima parte della puntata del programma è apparso in carne ed ossa, in quanto registrata prima della sua positività e poi successivamente si è mostrato attraverso uno schermo posto sulla poltrona che solitamente utilizza in veste di giudice.

"Ho ricevuto tante attestazioni in questi giorni, grazie a tutti voi, grazie davvero", ha detto il conduttore che, in collegamento direttamente da casa sua, ha scherzato sulla sua nuova postazione: "Sono in poltrona, ma sono sulla poltrona dalla quale in genere guardo la tv".

I suoi fan hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo e in molti si sono emozionati alla vista del Gerry Scotti nazionale. Il conduttore non è l'unico ad essere stato colpito dal Covid. Vi ricordiamo infatti che anche Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale per qualche giorno mentre, Iva Zanicchi sembra essere ancora alle prese con complessi problemi respiratori.