Le gesta di Jason Sudeikis in The Mandalorian sono state aggiunte su Wikipedia

Come avete potuto leggere nella nostra recensione del finale di The Mandalorian, nel corso dell'episodio diretto da Taika Waititi i fan hanno potuto assistere anche ad una esilarante scena in cui era presente l'attore Jason Sudeikis, che è stata aggiunta alla sua pagina di Wikipedia.

Ovviamente ci riferiamo alla versione in inglese della celebre enciclopedia fondata da Jimmy Wales, in cui possiamo leggere questa frase: "Il suo personaggio ha raggiunto una certa notorietà tra i fan della serie per aver colpito più volte uno dei protagonisti preferiti dal pubblico", si riferisce ovviamente a Baby Yoda, rinchiuso in una borsa da uno degli scout imperiali e ripetutamente colpito da Jason Sudeikis quando cercava di mettere la testa fuori dalla sua improvvisata prigione.

Dopo gli eventi andati in onda nel finale di stagione difficilmente ritroveremo il soldato interpretato dall'attore americano, anche se in molti avrebbero voluto vedere il piccolo Yoda vendicarsi personalmente dei suoi due carcerieri.

Nel frattempo iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulla seconda parte delle avventure del cacciatore di taglie Din Djarin, un primo rumor afferma che in The Mandalorian 2 saranno presenti personaggi dei film di Star Wars, in particolare ci riferiamo a Boba Fett, apparentemente sopravvissuto agli eventi di "Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora".