GF Vip 2020, Adriana Volpe scrive ai concorrenti: 'vi porto nel cuore'

Momento di grande commozione durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2020. Adriana Volpe ad una settimana dall'addio alla casa ha voluto mandare una lettera ai concorrenti che fanno ancora parte del reality show di Canale 5.

La presentatrice ha voluto salutare tutti ed ha affermato che "vi porto nel cuore e vi saluti con il motto di tutti gli italiani: andrà tutto bene".

La Volpe aveva abbandonato la casa del GF Vip all'improvviso la scorsa settimana a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, che aveva contratto il Coronavirus. L'ex gieffina era stata informata ad inizio mese della malattia del padre del marito, ma inizialmente non destava molte preoccupazioni. L'uomo però è morto lo scorso fine settimana, pochi giorni dopo il ritiro dal Grande Fratello.

Ai concorrenti è stato mostrato un video messaggio, visualizzabile attraverso questo indirizzo, in cui la Volpe si è detta "incredula per come sia cambiato il mondo da quando siamo entrati nella casa", ed ha rivolto parole per tutti: da Paola, che si è mostrata visibilmente commossa, a Patrick a cui aveva confidato la notizia del suocero. Messaggi anche per Fernanda, Paolo e Denver, il tutto mentre scorrevano sullo schermo le immagini più significative della sua avventura nella casa.