GF Vip 2020, Antonio Zequila su Paola Di Benedetto: 'Perfetta per un film di Tinto Brass'

Frase choc di Antonio Zequila sulla vincitrice del GF Vip Paola Di Benedetto. Secondo quanto riportato da Ilvicolodellenews, l'attore campano si sarebbe lasciato andare sui social ad una dichiarazione non lusinghiera nei confronti dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, salvo poi tornare sui propri passi.

Zequila infatti sul proprio canale Instagram avrebbe scritto quanto segue: "Paola Di Benedetto... Perfetta per un film con il maestro dell’eros Tinto Brass". Il post sarebbe stato sommerso da reazioni non gratificanti da parte dei follower, che l'hanno accusato di poca galanteria nei confronti della giovane modella ed ex coinquilina della casa di Cinecittà, che ha scelto di devolvere l'intero premio da 100mila Euro alla protezione Civile. L'attore di Atrani infatti avrebbe immediatamente cancellato il tutto.

Tra i due nella casa non è mai scorso buon sangue, e durante la permanenza al Grande Fratello hanno anche dato vita ad un acceso battibecco. Nelle ultime puntate Zequila aveva fatto notare che il pubblico si ricorderà di Paola solo per la sua doccia sexy.

Questa mattina sono rimbalzate anche le dichiarazioni di Salvo Veneziano su Paola Di Benedetto: il concorrente (squalificato) sempre sulla piattaforma social di Facebook ha affermato che secondo lui l'ex Madre Natura avrebbe vinto solo grazie ai voti delle fan del fidanzato Federico Rossi, del duo Benji & Fede.