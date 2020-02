GF Vip 2020: nella casa entrano Valeria Marini e Sossio Aruta

Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda ieri sera, 24 Febbraio, su Canale 5, ci sono stati due nuove ingressi nella casa. Alla già annunciata Valeria Marini, infatti, si è aggiunto anche Sossio Aruta, già noto al pubblico Mediaset per aver partecipato a Uomini e Donne.

La Marini era stata già tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 2020 nelle prime puntate, quando era entrata nella casa per un confronto con Risa Rusic.

L'ex calciatore Sossio Aruta, invece, oltre ad aver partecipato ad Uomini e Donne (dove si è incontrato con l'attuale compagna Ursula), ha preso parte anche a Temptation Island, dove la coppia ha affrontato una crisi piuttosto seria ed ampiamente superata. Le prime apparizioni televisive sulle reti Mediaset però risalgono a diversi anni fa, quando aveva preso parte al reality a sfondo calcistico "Campioni" nella seconda stagione in onda su Italia 1.

Poco prima della puntata in onda ieri sera, Alfonso Signorini è entrato nella casa per informare i concorrenti del GF Vip dell'epidemia di Coronavirus e dell'aumento dei casi in Italia. Il conduttore ha anche preso l'impegno di aggiornare costantemente i concorrenti sull'evoluzione dei contagi, ma ha voluto tranquillizzarli sulle condizioni di salute di tutti i loro cari, in particolar modo il figlio di Fabio che vive a Shanghai.