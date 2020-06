GF Vip 2020: Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti, assente Wanda Nara

Sta lentamente prendendo corpo il cast del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini che dovrebbe tornare in TV il prossimo autunno. Secondo quanto riferito da TvBlog, è praticamente certa la partecipazione di Elisabetta Gregoraci come inquilina della casa.

Dalla produzione al momento non sono arrivate conferme o smentite in merito, ma qualora dovesse diventare ufficiale per Signorini si tratterebbe di un colpo non di poco conto, in quanto anche in passato il Grande Fratello aveva tentato di convincere l'ex di Flavio Briatore, senza riuscirci.

Il presentatore però anche con le ultime dichiarazioni ha lasciato presagire un cast di "veri VIP", ecco perchè il nome della Gregoraci non sarebbe certo una sorpresa, in quanto lo stesso direttore di Chi ha aumentato le aspettative del pubblico: "il Grande Fratello inizierà a settembre, sarà un autunno impegnatissimo. Ci saranno di nuovo le doppie puntate, come in Spagna. All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa. Ci sono già alcuni concorrenti confermati" ha affermato.

Novità anche in studio: se Pupo è stato confermato tra gli opinionisti, con ogni probabilità Wanda Nara sarà assente e non tornerà ad affiancare Signorini. Le motivazioni non sono note però.

Chi seguirà Paola di Benedetto, che ha portato a casa l'ultimo GF Vip?