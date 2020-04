GF Vip 2020, Fernanda Lessa su Adriana Volpe: 'negli ultimi giorni piangeva e vomitava'

Fernanda Lessa, che è stata eliminata dal Grande Fratello VIP durante l'ultima puntata andata in onda, si è concessa a Chi in una lunga intervista in cui ha parlato del suo rapporto con gli altri concorrenti. In particolare, ha discusso anche degli ultimi giorni di Adriana Volpe prima dell'abbandono alla casa del GF Vip in anticipo.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, il suocero della conduttrice è morto a causa del Coronavirus pochi giorni dopo il suo ritiro.

Secondo quanto affermato da Fernanda, dopo aver appreso la notizia della malattia del suocero l'ex collega di Giancarlo Magalli avrebbe attraversato delle settimane non facili, e si era mostrata malinconica e turbata agli occhi degli altri inquilini. "Ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta" ha confessato la Lessa, che ha anche rivelato come oltre ad Adriana si sia legata particolarmente a Licia Nunez, Fabio Testi, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro e Teresanna Pugliese.

Qualche giorno dopo il suo ritiro, la Volpe aveva scritto ai concorrenti inviando un videomessaggio condito da un "vi porto nel cuore e vi saluti con il motto di tutti gli italiani: andrà tutto bene" che aveva commosso tutti, in particolar modo Patrick con cui si era spesso confidata.