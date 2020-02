GF Vip 2020: Pago eliminato, lunedì entra nella casa Valeria Marini

Tanti colpi di scena durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Esaudito il desiderio di Patrick Ray Pugliese: ad abbandonare la casa infatti è stato Pago, che ha potuto riabbracciare Serena che era stata eliminata martedì ed è rientrata momentaneamente nella casa per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Pago è stato immediatamente invitato ad abbandonare la casa, mentre la Nunez si è salvata con il 53% delle preferenze. Il concorrente ha salutato soltanto Paola, Antonella e Clizia.

Tra le altre sorprese della serata c'è stato il ritorno di Valeria Marini, che si è presentata in Mistery Room con tanto di trolley, annunciando che da lunedì sarà nuovamente concorrente.

Al televoto andranno Antonella, Montovoli, Clizia e Paola: come spiegato dal presentatore Alfonso Signorini, però, il meno votato non sarà eliminato ma andrà nuovamente in nomination. Proprio Andrea ha ricevuto un videomessaggio dalla madre, che l'ha invitato a non avere paura del passato e di sorridere poichè "non mi hai mai deluso nonostante le avversità". Il VIP si è commosso ed ha ringraziato sentitamente Alfonso prima di tornare nel salotto, dove ha trovato la madre che l'ha abbracciato.

Non è invece stata affrontata la questione di Asia che ha svelato ai concorrenti del GF la lite tra Morgan e Sanremo, violando palesemente in regolamento.