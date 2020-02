GF Vip 2020: Pago e Serena presto sposi? Il cantante dice di no. Furiosa la Enardu

Pago frena l'entusiasmo di Serena che dopo l'eliminazione dal GF Vip aveva annunciato un possibile matrimonio. Almeno al momento, il cantante ha detto no alle nozze, in quanto intenderebbe prendersi il giusto tempo per pensarci.

I due sono stati una delle coppie più discusse del GF Vip, dove sono stati protagonisti di furenti litigate ma anche momenti hot.

La Enardu però non sembra aver preso bene questa scelta del compagno, e nelle storie Instagram ha affermato che "no, non me n'è fregato proprio niente. Vero amore? Non mi ha infastidito", con un pizzico ironia. Accanto a lei c'era infatti proprio Pago, mentre la sarda sottolineava ancora una volta quel "no, neanche un pò", seguito da "un casino, un casino".

Alle fan che le hanno chiesto come abbia reagito all'intervista in cui il compagno ha frenato l'entusiasmo, Serena ha risposto con un inquietante "me la pagherà".

Insomma, almeno al momento i fan dei due saranno costretti ad attendere prima di poterli vedere convolare a nozze.