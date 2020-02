GF Vip 2020, Patrick: 'Pago deve uscire. La sua storia con Serena ha rotto'

Momenti di fibrillazione nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Protagonisti Patrick, Denver ed Andrea, che hanno discusso della possibile eliminazione di stasera, 21 Febbraio. Il pugliese infatti se la dovrà vedere con Pago e Licia Nunez, ma ha già le idee chiare su chi uscirà.

Secondo Patrick infatti questa sera ad abbandonare la casa sarà Pago. "Credo che abbia fatto il suo percorso all'interno della casa" ha affermato. Poco dopo Pugliese ha anche spiegato i motivi che si celano dietro questa sua dichiarazione: "è arrivato qua per la sua storia con Serena a Temptation. Ha pianto per tre settimane per lei. Poi è arrivata e non so quanto sia stata amata. Non è che abbia fatto questa bella figura. Una volta uscita Serena è rimasto anche un pò bruciato".

E' indubbio che i rapporti tra Patrick e Serena non siano mai stati idilliaci, ed il concorrente non ha mai nascosto la sua antipatia per l'ex Uomini e Donne, che fu definita "una buzzurra" mentre era nella casa.

Secondo Patrick "il pubblico si è rotto le palle della storia di Serena e Pago. Ce le siamo rotti noi dentro, figuratevi la gente fuori. Non l'ho seguita da vicino perchè era pesante. Ma chi se ne frega della loro storia. Pago è una bravissima persona però ha fatto il suo percorso. Io non indovino mai, però credo che uscirà Pago".

Dallo stesso avviso anche Andrea, secondo cui "Serena non si è mai fatta amare, è pessima".

Nel frattempo nella giornata di ieri i concorrenti del GF Vip hanno scoperto la lite tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020.

Nella puntata di stasera del Grande Fratello si potrebbero scoprire anche le sorti della love story tra Clizia e Paolo, dopo quanto accaduto di recente.