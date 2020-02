GF Vip 2020, rissa nella casa tra Antonella Elia e Valeria Marini. Il video

Dopo la rivelazione shock di Adriana Volpe, si sono vissuti momenti concitati nella casa del Grande Fratello Vip. Protagoniste Antonella Elia e Valeria Marini, che hanno dato il via ad una violenta lite sfociata in una rissa.

La torinese infatti se l'è presa direttamente con la rivale, al punto che è arrivata a metterle le mani addosso. Immediato l'intervento degli altri coinquilini, tra cui Antonio Zequila che hanno dovuto placare gli animi.

Tutto è partito quando il Grande Fratello ha diviso i concorrenti in due gruppi per girare alcune scene di un fantomatico film. Proprio in questo frangente, Antonella non ha nascosto la propria antipatia nei confronti di Valeria, che poco prima l'aveva chiamata "bambola assassina".

La Elia, dopo aver dato un colpo tra seno e spalla alla Marini, non si è lasciata intimidire e le ha detto che "c'hai solo plastica nelle tette. Non hai sentito nulla. Non ne posso più, porca miseria. Ma si fanno il segno della croce, parlan male, gli sguardi..".

Fabio Testi dal suo canto ha allontanato Antonella invitandola a chiudere in bellezza la sua esperienza senza queste sceneggiate. Valeria invece si è sfogata nell'altra parte della casa, dov'è stata a sua volta attaccata da Sossio Aruta, il quale ha ipotizzato che probabilmente la Elia si è inalberata dopo aver visto il rosario.

La Marini ha anche chiesto un provvedimento al Grande Fratello, ci sarà?

Nessuna notizia invece sulla possibile squalifica per Sossio Aruta dal GF Vip.