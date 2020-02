GF Vip 2020: Sossio Aruta a rischio squalifica per aver violato il regolamento

Nemmeno il tempo di entrare nella casa, e l'esperienza di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip potrebbe già giungere al termine. E' notizia di ieri sera che l'ex tronista di Uomini e Donne rischia la squalifica per aver "spoilerato" ai concorrenti alcuni dettagli sulla Serie B ed aver parlato del nuovo Coronavirus.

Parlando con Paola di Benedetto ed Asia Valente, Sossio ha raccontato che "a Milano girano con le mascherine, anche in Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo". La discussione è saltata fuori dopo che le due colleghe avevano chiesto dettagli sulla Milano Fashion Week e sull'apertura delle scuole ed università nel capoluogo Lombardo.

Per quanto riguarda la Serie B, invece, Sossio Aruta ha praticamente reso noti tutti i dettagli del campionato ed i risultati raggiunti dal Benevento di Filippo Inzaghi: "ci va in A perchè è a 20 punti della seconda", ha detto l'ex calciatore che ha militato proprio nella squadra della strega. Fabio Testi gli aveva anche posto una domanda sul Milan, ma è a quel punto che Aruta si è reso conto di aver violato il regolamento.

Immediatamente è stato richiamato nel magazzino, probabilmente per discutere di quanto accaduto. Ora non si esclude una possibile squalifica per la violazione del regolamento.

Ricordiamo che i concorrenti del GF Vip sono stati informati del Coronavirus da Signorini.