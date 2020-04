GF Vip 2020, Sossio Aruta svela la morte di Kobe Bryant. Denver scioccato

Non solo il Coronavirus. Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 2020, il mondo è stato travolto da una serie di avvenimenti di cui i concorrenti non sono ovviamente a conoscenza. Tra questi si annovera la morte di Kobe Bryant dello scorso gennaio. Sossio Aruta, però, si è lasciato sfuggire la notizia.

Il regolamento firmato dai concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nel reality in un secondo momento, impedisce la divulgazione di fatti o episodi di cronaca, ad eccezione della pandemia di Coronavirus che è stata comunicata direttamente da Alfonso Signorini il quale ogni settimana tiene aggiornati i VIP su quanto sta accadendo in Italia e nel mondo.

Sossio Aruta ha detto ad Andrea Denver della morte di Kobe, poco prima che la regia staccasse e censurasse tutto, provocando uno shock nel coinquilino che non aveva mai nascosto la propria ammirazione per il cestista ex-Lakers.

Non è la prima volta che Aruta cade in gaffe di questo tipo: subito dopo il suo ingresso nella casa infatti parlato del Coronavirus e svelato i risultati di Serie B, in particolare quelli raggiunti dal Benevento di Filippo Inzaghi. Poco prima Asia Valente aveva spoilerato la lite tra Bugo e Morgan a Sanremo 2020, che era avvenuta qualche giorno prima.