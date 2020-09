GF Vip 5, ecco la lista ufficiale dei concorrenti: si parte il 14 Settembre

Alfonso Signorini, nell'edizione di TV Sorrisi e Canzoni in edicola da oggi, martedì 8 Settembre, ha svelato la lista completa dei concorrenti che andranno a comporre il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, che prenderà il via il prossimo 14 Settembre.

Concorrenti Grande Fratello Vip 5

Adua Del Vesco

Fulvio Abbate

Enock Barwuah

Patrizia De Blanck

Paolo Brosio

Elisabetta Gregoraci

Myriam Catania

Denis Dosio

Fausto Leali

Matilde Brandi

Dayane Mello

Massimiliano Morra

Francesco Oppini

Stefania Orlando

Francesca Pepe

Pierpaolo Pretelli

Maria Teresa Ruta

Guenda Goria

Andrea Zelletta

Flavia Vento

Tommaso Zorzi

La presenza di Elisabetta Gregoraci era stata ampiamente confermata nelle settimane passate, quando l'ex moglie di Flavio Briatore aveva accettato l'invito di Signorini. A sorpresa, entrerà nella casa anche Flavia Vento, un volto molto noto agli occhi degli appassionati di TV italiana, così come Paolo Brosio che sarà della partita.

La prima puntata andrà in onda lunedì prossimo in prima serata su Canale 5. Al fianco di Alfonso Signorini ci saranno Antonella Elia e Pupo, nelle vesti di opinionisti, mentre non tornerà in studio Wanda Nara, come ampiamente prevedibile.

Non si è invece materializzato l'ingresso di Cristina Buccino nella casa, che era stato ipotizzato da vari giornali di gossip qualche mese fa. La modella, impegnata con la propria linea di cosmetici, evidentemente non era interessata ad un ingresso nella casa di Cinecittà. Signorini spera di ripetere il successo della scorsa edizione.