GF Vip 6, trapelano i primi nomi: non mancano le sorprese

Manca poco al via alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, la sesta, che sarà in onda a partire dal prossimo settembre sotto la conduzione di Alfonso Signorini, e sul web si inizia a parlare già dei possibili nomi che andranno a comporre il cast.

Secondo gli ultimi rumor, Signorini dovrebbe essere affiancato da due opinioniste anche durante la prossima edizione: i nomi circolati sono quelli di Adriana Volpe (che ha preso parte al programma qualche anno fa) e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

Per quanto riguarda i concorrenti, invece, il cast ancora non è stato completato ma tra i nomi emersi in rete figurano il nuotatore Manuel Bortuzzo e Pamela Prati, con quest'ultima che potrebbe tornare nella Casa dopo la breve esperienza in passato.

Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, parla anche della possibile presenza di Manuel Zardetto, eletto papà più bello d'Italia, Francesca Cipriani e l'ex tronista Sophie Codegoni. Tra i papabili però c'è anche Maria Monsè, ma si parla anche di altri due noti personaggi pronti ad entrare nella Casa e che sarebbero in trattativa. I nomi però ancora non sono stati resi noti.

L'ultima edizione del GF Vip è stata vinta da Tommaso Zorzi, che si è piazzato davanti a Pierpaolo Pretelli. Qualche mese fa ha discusso della sua esperienza al GF Vip Elisabetta Gregoraci.