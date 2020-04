GF Vip, Adriana Volpe ringrazia Patrick Ray Pugliese: 'Grazie di tutto'

A poco più di una settimana dalla vittoria di Paola Di Benedetto del GF Vip 2020, si continua a parlare dell'edizione del reality show appena conclusa. Nello specifico, a rimbalzare sono le dichiarazioni di Adriana Volpe, che ha discusso del suo rapporto con Patrick Ray Pugliese.

I due sono stati tra i concorrenti più amati ed apprezzati dagli utenti, ed hanno stretto una fedele amicizia, come dimostrato in una diretta Instagram tenuta qualche ora fa.

Durante la live, seguita da tanti followers, la Volpe si è commossa ed ha ringraziato Patrick per esserle stato vicino. L'ex presentatrice Rai si è commossa quando Patrick le ha confessato di aver scoperto in lei "mille sfaccettature, dalla donna che porta pace e allegria nonostante abbiano tentato di togliertele, all’Adriana che sa stare agli scherzi. Sei arrivata anche tu alla fine del percorso, hai avuto drammi, tutte queste difficoltà, sei comunque una finalista e soprattutto un esempio per come ti sei comportata".

Al di la delle confessioni, i due concorrenti hanno anche commentato la vittoria di Paola, con cui hanno stretto un ottimo rapporto. Di concerto, Adriana e Patrick hanno affermato che "Paola è vera, forte ed una persona non influenzabile".

Questa mattina è anche rimbalzata l'indiscrezione secondo cui Adriana Volpe non dovrebbe condurre Mattino5 a causa di alcuni problemi di budget.