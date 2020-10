GF Vip, Adua Del Vesco rivela: 'Morra mi ha solo usata, la nostra storia era una menzogna'

L'outing di Gabriel Garko ha innescato una vera e propria reazione a catena all'interno nella casa del Grande Fratello, mettendo in mostra la scarsa onestà di Adua Del Vesco.

L'attore torinese ha definito la sua relazione con la concorrente del reality show una favola bellissima, rivelando in maniera del tutto inaspettata il fatto che fosse solo una copertura mediatica per non mostrare la propria omosessuale. Subito queste affermazioni, Adua ha deciso di vuotare il sacco su tutte le sue relazioni, raccontando anche la verità sul suo rapporto con Massimiliano Morra.

Secondo quanto riferito dalla giovane attrice nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, anche Morra sarebbe nella realtà dei fatti omosessuale e, il loro rapporto non sarebbe stato altro che una menzogna.

"Massimiliano è quello che più mi ha usato: la storia con lui è stata una favola", dice la concorrente ad Alfonso Signorini. "Non voglio portare il peso delle menzogne". A quel punto abbastanza scosso, Morra prende la parola per raccontare la su verità: "Ci siamo voluti bene. Non sono omosessuale. Sono entrato per far pace con te e dici una cosa falsa". Quando il conduttore chiede però ad Adua Del Vesco come mai abbia accettato di partecipare a questa ulteriore messa in scena lei dice: "C'è una lettera dietro. Non posso dire altro".

Probabilmente solo nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip potremo riuscire a comprendere cosa realmente si nasconda dietro questa complessa vicenda.