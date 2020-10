GF Vip, Alessia Fabiani rompe il silenzio su Francesco Oppini: 'L'ho lasciato io'

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Alessia Fabiani, l'ex letterina di Passaparola, che è stata a lungo fidanzata con Francesco Oppini, ora concorrente del Grande Fratello.

Davide Maggio nei giorni scorsi aveva rivelato la possibilità che la showgirl entrasse nella casa, per incontrare il suo ex con il quale sarebbe rimasto in buoni rapporti: "Da quello che mi risulta avrebbero, anzi avevano deciso, di stuzzicare un po' Francesco Oppini. Ed il boom sarebbe stato Alessia Fabiani verso il Grande Fratello Vip, perché il GF ha contattato la Fabiani per entrare. La fortuna ha voluto che proprio in serata io abbia saputo che la Fabiani ha rifiutato".

Ma la Fabiani nel corso di un'intervista ha smentito tutto, rivelando tra l'altro di essere stata lei a voler lasciare Francesco Oppini e ha sottolineato poi di non aver mai avuto problemi con la sia ex suocera Alba Parietti.

In merito ad Alessia Fabiani, Francesco Oppini aveva detto: "Mi sono fidanzato con una di 7 anni più grande di me. Avevo 19 anni. È stato un salto enorme. Mia mamma era impazzita, vedeva che non riusciva più a controllarmi. Siamo stati assieme due anni… per fortuna. Non ci sentiamo più. L’ho rivista un paio di volte. Non ho risentimenti. Io ero innamorato perso. Lei faceva quel mestiere, era super portata. Io un ragazzino. Vedendomi con lei, improvvisamente iniziavano a cercarmi tutti. Ero la parte debole della catena. Da un giorno all’altro, mi ero rotto le pa**e. Alessia era una ragazza molto intelligente ma esuberante".

Questa edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente molto turbolenta. Vi ricordiamo infatti che abbiamo anche assistito al coming out di Gabriel Garko e stiamo tentando di capire come proseguirà il rapporto di Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo Pretelli.