GF Vip, Alex Belli e quelle lettere trash a sua moglie Delia Duran

Da poco è stata svelata la lista dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip e tra questi c'è anche Alex Belli che sta facendo parlare di se per alcune lettere trash inviate a sua moglie Delia Duran attraverso le pagine del settimanale DiPiù.

L'uomo si era rivolto alla sua compagna sottolineando che quest'ultima non ha ragione di essere preoccupata e di spiarlo, in quanto la sua eccessiva gelosia avrebbe potuto mettere a rischio il loro rapporto: "Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore. Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso".

La risposta della Duran non si è fatta attendere: "Visto che conosci questo mio lato fragile, invece di attaccarmi e criticarmi per la possessività che trovi eccessiva, cerca di essere più dolce, più comprensivo: voglio superarla con il tuo aiuto, non ho bisogno di critiche ma di sostegno. È arrivato il momento di parlarne seriamente: sarebbe un sogno, il perfetto coronamento del nostro amore. Un grande amore che non deve avere ombre".

La loro relazione è stata già messa a dura prova da un crudele scherzo de Le Iene e queste lettere fanno presupporre che saranno anche al centro di questa nuova edizione del Grande Fratello.