GF Vip, Alfonso Signorini scappa dallo studio per colpa di un topo, il video è virale

Momenti di panico durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini, infatti, è scappato dallo studio a causa di un topo che aveva fatto irruzione sullo stage, tra le risate generali degli ospiti, dal momento che si trattava di uno scherzo.

Come si può vedere nel filmato, immediatamente ripreso dal portale "Trash Italiano", Signorini quando ha visto il topo vicino alla sua scarpa è immediatamente scappato. Solo dopo si è scoperto che si trattava di uno scherzo inaspettato, organizzato dai suoi ospiti che evidentemente erano a conoscenza della fobia che ha Signorini per l'animale.

Gli ex concorrenti infatti si sono avvicinati a lui con il pupazzo del topo in mano, per fargli capire che non si trattava di un animale vivo ma di uno scherzo, il tutto mentre lo stesso Signorini continuava a mostrare la propria arrabbiatura per la burla che, evidentemente, non ha gradito.

Nel frattempo, si avvicina alla conclusione il GF Vip, dopo le polemiche a seguito del prolungamento. Molti utenti, infatti, avevano affermato che "i concorrenti non sono topi da laboratorio, ma persone". La finalissima però sembra avvicinarsi e nel giro di qualche puntata scopriremo chi succederà a Paola Di Benedetto, che ha vinto la penultima edizione.