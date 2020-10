GF Vip, un'amica inchioda la Gregoracci: 'Era single quando è entrata nella casa'

Ricorderete tutti l'annuncio fatto alcune settimane fa dalla Gregoraci a Pierpaolo Petrelli. La showgirl aveva rivelato di avere un uomo che l'attendeva al di fuori della casa ma, le attenzioni rivolte al velino di Striscia la Notizia lasciavano trasparire comunque un certo interesse nei suoi confronti.

Era anche spuntato fuori il nome di Stefano Coletti, il pilota automobilistico di 31 anni che a detta di molti sarebbe il fautore degli aeroplanini con dedica fatti arrivare per la Gregoraci con la scritta: "Sei l’epicentro del mio terremoto". Ma, Micaela Ottomano, avvocato e migliore amica della showgirl ha negato tutto. Intervenuta a Mattino 5 ha infatti sottolineato che Elisabetta Gregoraci sarebbe entrata da single nella casa del Grande Fratello.

La Ottomano ha poi fatto un'ulteriore precisazione sul gesto che l'ex signora Briatore compie portandosi il pugno al petto. A suo avviso sarebbe un gesto di stima generalizzato rivolto ai suoi cari di cui fanno certamente parte suo figlio, la sorella e gli amici più stretti. Elisabetta Gregoraci secondo quanto dichiarato avrebbe un rapporto di amicizia con Stefano Coletti, ma sarebbe appunto poco più di un semplice conoscente con il quale ha trascorso alcune serate a Montecarlo in compagnia di altri amici. Il mistero dunque si infittisce ma, Elisabetta sembra non preoccuparsi poi così tanto del gossip. La sua passione per Petrelli cresce sempre di più.