GF Vip, le anticipazioni della nona puntata: in arrivo rivelazioni scottanti

Questa sera, lunedì 3 Febbraio 2020, andrà in onda su Canale 5 la non puntata del Grande Fratello Vip 2020, condotta ovviamente da Alfonso Signorini e che vedrà la partecipazione di Wanda Nara e Pupo. A quanto pare si tratterà di un episodio a tema Sanremo 2020, che prenderà il via proprio domani su Rai 1, ma non mancheranno le sorprese.

Gli autori fanno sapere infatti che durante la diretta "saranno rese note delle scottanti rivelazioni che riguardano gli inquilini della Casa", ma ovviamente non sono state diffuse indicazioni a riguardo.

Nella casa entrerà l'attrice Eva Robin's, ma non dovrebbe essere una nuova concorrente, bensì protagonista di uno dei segreti dei concorrenti.

Per quanto riguarda la prova, invece, i gieffini già da tempo sono impegnati nello studio dei brani che hanno fatto la storia della competizione ligure ed in generale del panorama musicale italiano. Gli spettatori questa sera potranno assistere alle performance dei concorrenti.

Al televoto si sfideranno Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese. Colui o colei che avrà la peggio però non abbandonerà la casa, ma finirà nuovamente al televoto con i nominati della nona puntata.

Nelle passate ore si era parlato anche del possibile ingresso di Giancarlo Magalli per un chiarimento con Adriana Volpe.