GF VIP: anticipazioni della puntata di questa sera 10 Febbraio

Andrà in onda questa sera su Canale 5 la decima puntata del Grande Fratello Vip, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Diversamente rispetto a quanto annunciato in precedenza, Miriana Trevisan non entrerà nella casa per incontrare Pago e Serena. Confermata la presenza di Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia.

La Trevisan negli scorsi giorni ha rilasciato un'intervista su Spy in cui si è duramente espressa in merito al comportamento di Pago nella casa. "Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io" ha affermato la showgirl, che questa sera avrebbe dovuto confrontarsi proprio con Serena e Pago che sono al centro di una storia d'amore nella casa del GF Vip.

Previsto anche un chiarimento tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che è stato paparazzato insieme all'ex compagna Fiore D'argento.

Ovviamente protagonista anche Antonio Zequila, che nel corso della rubrica "Zequila Bum Bum" riceverà la visita di Lory Del Santo, che sembra avere qualcosa d'importante da dirgli.

Appuntamento alle 21:40 su Canale 5.