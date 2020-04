GF Vip, Antonella Elia contro tutti: ecco cosa ha detto sugli altri concorrenti

E' un fiume in piena Antonella Elia dopo la fine del GF Vip. L'ex valletta di Raimondo Vianello e Mike Bongiorno è stata intervistata da Chi sul profilo Instagram ufficiale del giornale, e ne ha veramente dette di tutti i colori contro gli altri concorrenti che hanno preso parte al reality show.

A sorpresa, però, Antonella ha rilasciato parole al miele per Adriana Volpe, nonostante alcuni battibecchi: "abbiamo avuto delle discussioni perchè si attaccava ai miei nemici, ma siamo diventate amiche subito. Il problema è arrivato quando è diventata amica di Fernanda Lessa" ha raccontato la Elia. Proprio sulla Volpe e sul flirt (mai avvenuto) con Andrea Denver, la Elia ha osservato che probabilmente quest'ultimo "si è invaghito da ragazzo puro com'è lui".

Su Paolo Ciavarro ha affermato che "è un campione. E' quello che non si espone e fa grandi sguardi romantici. Io al posto di Clizia avrei detto di no, potrebbe essere mio figlio. Non essendosi mai esposto, è stato un pò tappezzeria per quel. che mi riguarda".

La persona più falsa secondo la Elia è stata Licia Nunez, rea di "aver usato tattiche. Si avvicinava alle persone nel momento opportuno, ed un pò le è servita".

Nelle ultime settimane invece si è assistito ad un allontanamento da Antonio Zequila: "mi dispiace tantissimo che si sia trasformato in un'altra persone. Ad un certo punto non ha più visto la realtà e se n'è creata una. Ha avuto un tracollo emotivo, secondo me dopo l'ingresso di Valeria Marini".

Proprio su Valeria Marini, con cui è quasi arrivata alle mani, la Elia non sembra voler fare alcun passo indietro: "fosse dipeso da me le avrei strappato le extension dopo due ore dall'ingresso. Però sono io che subivo da lei. Anche se non la guardavo, pensava la guardassi. Se alzavo un'unghia, pensava che lanciassi maledizioni".

La Elia invece si è pentita di aver perdonato Patrick: "non avrei dovuto. Adesso che sono uscita, penso che Patrick abbia fatto un gioco. Io ho fatto parte del suo gioco, quando mi ha spinto ha visto il pericolo e sono diventata la nemica. Ha fatto cose molto gravi".

Sossio invece l'ha definito "simpaticissimo, una boccata d'aria fresca", Aristide invece "una persona molto colta" con cui spera di aver instaurato un'amicizia.

Nella giornata di ieri sono rimbalzate anche le dichiarazioni di Adriana Volpe sul GF Vip.