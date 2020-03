GF Vip, Asia Valente ci ricasca ed offende di nuovo i down. Ora è a rischio squalifica

Asia Valente ci è ricascata. La concorrente del Grande Fratello Vip però ora rischia la squalifica, dopo essere stata duramente ripresa da Alfonso Signorini durante l'ultima puntata, per l'utilizzo improprio della parola "down", per offendere un altro concorrente.

La Valente infatti l'ha riusata, e solo dopo si è resa conto di quanto fatto. "Ho ridetto quella parola. Io sto facendo tanto per concentrarmi su ciò che dico. No, perchè io ho un lessico così, no? Quindi mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo. Però arriva lui..." ha affermato, disperata tra le lacrime. Le ragazze sono immediatamente corse in suo soccorso per consolarla, ma la sensazione è che questa volta non se la caverà con un semplice richiamo.

Il tutto è cominciato la scorsa settimana, quando a seguito di uno scherzo di Sossio Aruta, la giovane modella gli aveva detto "ma sei un down!". Immediata la condanna da parte della produzione, con Alfonso Signorini che l'aveva duramente ripresa.

Nella giornata di ieri l'ex calciatore e tronista di Uomini e Donne le ha fatto un altro scherzo, e le è nuovamente scappata la parola.

Iacopo Melio, presidente dell'associazione "Vorrei prendere il treno" ha addirittura lanciato una raccolta firme su Change.org per chiedere l'espulsione dell'ex volto di Playboy. Il tema della discriminazione dei ragazzi affetti dalla sindrome ha investito anche C'è posta per te.