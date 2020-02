GF Vip: autori dimenticano il microfono aperto e criticano Clizia per la frase su Andrea

Spiacevole episodio nella casa del Grande Fratello. Le parole pronunciate da Clizia Incorvaia contro Andrea Denver, che era stato paragonato a Tommaso Buscetta, sono destinate ad avere ripercussioni molto pesante nella casa più spiata d'Italia.

La frase infatti non sembra essere andata a genio agli autori, che si sono dimenticati il microfono aperto ed hanno consentito a Patrick Ray Pugliese e Teresanna di ascoltare i commenti sul paragone.

"Buscetta è una roba brutta. Come ca*** le è venuto in mente non lo so. Ma io non lo so come le è venuto in mente, per loro Buscetta è un uomo di m****" ha affermato un autore, probabilmente mentre parlava in cabina di regia con un collega. I due concorrenti hanno avuto modo di sentire chiaramente la frase, ed hanno fatto finta di nulla per evitare ripercussioni.

E' indubbio però il duro attacco della Incorvaia ai danni di Denver sia destinato ad aprire un caso che secondo molti potrebbe portare anche alla squalifica dell'influencer.

Tommaso Buscetta infatti è stato un pentito di mafia ex membro di Cosa Nostra, noto anche come il boss dei due mondo. Clizia, per rincarare la dose, ha anche aggiunto che non avrebbe "parlato con un pentito".

Domani sera nella casa del GF Vip entrerà Valeria Marini, ma si preannuncia una puntata davvero molto movimentata dopo quanto accaduto negli ultimi giorni.