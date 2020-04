GF Vip, bacio tra Aristide ed Antonella Elia a poche ore dalla finale. Il video

A poche ore dalla finale che decreterà il vincitore del GF Vip 2020, scatta il bacio tra Aristide Malnati ed Antonella Elia. I due sin da subito hanno coltivato una bellissima amicizia, a parte quando l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi si è avvicinato a Valeria Marini, l'eterna rivale di Antonella Elia con cui ha avuto non pochi battibecchi.

Nelle ultime ore nella casa si sta vivendo un clima molto rilassato, probabilmente anche per stemperare la tensione in vista della finale di stasera, che segnerà la chiusura del GF Vip in anticipo rispetto ai piani originali a causa dell'emergenza Coronavirus.

Antonella Elia è stata la protagonista assoluta, complici anche gli scherzi organizzati insieme a Sossio Aruta. I due infatti hanno bloccato Aristide nel giardino e l'hanno riempito di schiuma da barba, che dal suo canto non si è opposto ed anzi, è apparso più preoccupato per la sua camicia, che ha usato per sporcare anche Antonella abbracciandola.

Proprio mentre avveniva ciò, Aristide si è lasciato andare ad un momento d'intimità baciando l'ex ragazza di Non E' La Rai sulle labbra. La scena non è ovviamente passata inosservata e gli altri concorrenti presenti in giardino hanno chiesto il bis, che prontamente è arrivato. Amicizia o qualcosa di più? Stasera potremmo scoprirlo.