GF Vip, bacio provocante tra Miriam Catania ed Elisabetta Gregoraci: i fan impazziscono

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco meno di una settimana ed è già divenuto uno dei maggiori argomenti di discussione sul Web. Dopo l'addio di Flavia Vento ed il dramma di Tommaso Zorzi, ora a far discutere sono Miriam Catania ed Elisabetta Gregoraci.

Le due entrate da pochissimo nella casa hanno già creato scalpore con un incredibile bacio saffico. Si è trattato chiaramente di un incidente che ha mandato in delirio il popolo dei social network. Durante la loro prima nottata nella casa, complice qualche bicchierino di troppo, le due si sono trovate bocca a bocca senza alcun imbarazzo. Si è trattato solo di un bacio a stampo, ma che ha suscitato molto clamore.

Miriam Catania che è una delle doppiatrici più affermate del cinema italiano, ha rivelato di essere entrata nella casa dopo aver contattato il suo ex marito Luca Argentero che le ha suggerito di intraprendere questa nuova e complessa esperienza televisiva.

Elisabetta Gregoraci dopo mesi lontani dai riflettori, ha deciso di partecipare al Grande Fratello per rimettersi in gioco, pur dovendo fare i conti con l'incredibile dolore per il distacco da suo figlio Nathan Falco, nato alcuni anni fa a seguito della sua relazione poi naufragata con Flavio Briatore.