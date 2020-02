GF Vip, Barbara Alberti contro Wanda Nara: 'E' un mostro. Alta un metro e mezzo e rifatta'

Attacco frontale di Barbara Alberti a Wanda Nara. La concorrente del Grande Fratello, probabilmente non conscia della presenza di microfoni, si è lasciata andare a commenti poco lusinghieri sull'opinionista del reality e moglie/agente del calciatore Mauro Icardi.

Mentre era in camera con Andrea Montovoli e Licia Nunez, con cui stava parlando di chirurgia plastica, la scrittrice ha definito Wanda "un mostro".

"Ma come Wanda Nara, che è alta un metro e mezzo e si è fatta l'ottava di seno. Dai è un mostro. Come si è lei.." ha affermato, salvo poi non concludere la frase in quanto evidentemente si è ricordata della presenza dei microfoni. Troppo tardi però.

Inutile dire che la frase ha fatto il giro del web, ed i seguaci del GF Vip l'hanno immediatamente fatta rimbalzare sui social.

Le dichiarazioni sono immediatamente arrivate alle orecchie della modella argentina, che durante la puntata ha risposto alla Alberti: "da una donna come te, così colta ed elevata, non mi aspettavo affatto un commento del genere. Lo dico con rispetto ed amore, quelle parole mi sono dispiaciute molto" ha affermato l'opinionista.

La scrittrice in sua difesa è in parte tornata sui propri passi, e prima dell'intervento di Wanda aveva precisato che "non ho detto mostro, ho detto che è inconsueto, è una iperbole, sono curiosissima di conoscerla perché è una manager che ha fatto pure cinque figli. E questo per me è straordinaria, poi dite il bene e il male. Io per una battuta ucciderei".