GF Vip, Berlusconi cambia tutto: 'basta gatte in calore e latin lover'

Il nuovo corso del Grande Fratello sta lentamente prendendo forma ed in un nuovo articolo pubblicato dal sito MondoTV24, che si basa su alcune indiscrezioni lanciate dall’autore televisivo Gianluca pagnotti, si fa il punto sulle novità volute dall’amministratore delegato di Mediaset per il reality show.

Il nuovo Grande Fratello sarà infatti meno social dei precedenti ed in caso di liti saranno immediatamente squalificati senza passare per il televoto. Ma non è tutto, perchè nel contratto che dovranno firmare i concorrenti sarà inserita una clausola che permette loro di effettuare solo un’intervista in una emittente radiofonica, un’intervista a Verissimo ed una da Alfonso Signorini in caso di eliminazione.

Cambiano anche le regole di comportamento: nessuno potrà permettersi di non partecipare alle attività della casa, che dovrà sempre essere pulita ed in ordine. Pulizia e rigore saranno vietati anche negli atteggiamenti: “niente atteggiamenti da gatte in calore perle donne e latin lover per i maschi” si legge nel post.

Nel frattempo, è anche stato annunciato che Cesara Buonamici sarà opinionista al Grande Fratello.