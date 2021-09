GF Vip, cambia il regolamento: le novità annunciate da Signorini

A poche ore dall'annuncio del cast del GF Vip, il presentatore Alfonso Signorini ha svelato a TV Sorrisi e Canzoni quali saranno le novità nel regolamento del reality show in onda su Canale 5.

Signorini ha spiegato che l'intenzione della produzione è di essere "più elastici nei confronti del politicamente scorretto", in quanto gli è piaciuto "poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico". Le singoli situazioni saranno valutate "sullabase del principio che non è laparola che offende, ma l'intenzione. Ciò non comporterà un liberi tutti, ma se una parola in un determinato contesto non è offensiva, non va stigmatizzata". Nessuna flessibilità sulle bestemmie, però, che saranno sempre punite. Lo scorso anno Denis Dosio fu squalificato a causa di una bestemmia.

Il presentatore ha anche annunciato che il GF Vip 6 sarà in onda 24/7 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, ma ci sarà anche il daytime su Canale 5.

Tra le tante novità che saranno presenti in questa edizione, gli spettatori troveranno anche le "opinioniste del popolo", ovvero due grandi sorelle: "si tratterà di signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende".

Le opinioniste "ufficiali" del programma invece saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.