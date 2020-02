GF Vip: Clizia Incorvaia in lacrime. L'influencer rompe con Paolo?

Continua a tenere banco nella casa del Grande Fratello VIP la love story tra Clizia e Paolo, che dopo un inizio promettente ha registrato una brusca frenata, sfociata nelle dichiarazioni di Clizia durante l'ultima puntata del GF VIP, quando ha parlato del suo divorzio.

L'influencer nelle ultime ore è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da Pago, Licia ed Adriana. Al centro del discorso ancora una volta i possibili giudizi su di lei: "ho una figlia, sono più grande, c'ho una separazione, sono sicura che mia madre stia pensando che io sia una ragazzina, che mi starà giudicando" ha affermato.

"Forse dovrei essere più forte dal punto di vista razionale e decidere di non vivere delle cose per proteggerne altre. Non siamo delle bestie che dobbiamo assecondare i nostri sentimenti, forse dovevo solo pensare alle priorità e precludermi tutto questo. Ma sarebbe come vivere a metà, ed io non so vivere a metà" ha confidato ai coinquilini in lacrime.

Le prime avvisaglie di una crisi erano arrivate qualche giorno fa, quando Clizia aveva rifiutato Paolo negandogli le classiche effusioni e porgendo (all'ex?)compagno la guancia per il bacio della buonanotte.

La palla ora passa anche agli autori, e non è escluso che Signorini possa invitare la madre della Incorvaia nella casa.