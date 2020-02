GF Vip, Clizia rifiuta Paolo: 'Stanotte no, mi dispiace'. Crisi tra i due?

Dopo la notte di passione tra Paolo e Clizia del GF Vip di qualche giorno fa, si registra un inaspettato colpo di scena tra la nuova coppia del reality di Mediaset. Come mostrato nel video in calce, infatti, la scorsa notte la modella ha stupito Paolo negandogli i loro consueti cinque minuti di effusioni prima di andare a dormire.

"Stanotte niente cinque minuti, mi spiace" ha affermato ad un pietrificato Paolo Ciavarro, a cui non ha nemmeno spiegato il motivo per cui ha preso questa decisione. Il compagno, infatti, non è nemmeno riuscito a strapparle un bacio della buona notte, in quanto gli ha porto solo la guancia.

Dopo averla salutata, il concorrente del Grande Fratello ha vagato senza meta per la casa evidentemente innervosito per quanto avvenuto. Inutile dire che sui social i fan dei due hanno avanzato varie teorie: secondo molti questa scena lascerebbe intravedere una possibile crisi, mentre per altri la Incorvaia starebbe giocando per stuzzicare il giovane. "Non capisco perchè lei si sia comportata così, qualcosa le ha dato fastidio" osserva un utente, mentre altri si chiedono semplicemente "cosa è successo?".

Il tema probabilmente sarà trattato nella puntata del GF Vip di stasera che segnerà l'ingresso di tre nuove coinquiline.