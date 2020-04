GF Vip, la commozione dei concorrenti al video di Roma deserta

Un paio di settimane fa, anche gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip sono stati messi al corrente dell'attuale emergenza sanitaria che ha colpito non solo il nostro paese, ma il mondo intero. Questa sera è stato mostrato loro un toccante video di ciò che troveranno una volta usciti dalle mura che li circondano.

Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto, Sossio Aruta, Aristide Malnati Antonella Elia, Denver e Patrick Ray Pugliese sono ancora all'interno della Casa più celebre d'Italia, e un po' come Jared Leto al suo ritorno dal deserto, dopo questa sera i concorrenti si ritroveranno faccia a faccia contro 'Rona, come lo chiamano gli americani.

Certo, loro erano stati informati della situazione da ormai diversi giorni, ma probabilmente nulla avrebbe potuto prepararli allo straniante spettacolo di una Roma completamente deserta come quella mostratagli in video da Alfonso Signorini a inizio puntata.

Sulle note del Tema di Deborah del Maestro Ennio Morricone, brano della colonna sonora di C'Era Una Volta In America di Sergio Leone, la telecamera percorre le strade inanimate della Capitale, dove non c'è nulla e nessuno che possa proferir parola o anche solo dare una parvenza di quella che era prima una delle città più caotiche d'Italia, e la commozione e lo sconforto si fanno evidenti sui volti dei vip.



Con Pupo e Signorini in studio che si augurano che presto qualcuno possa comporre un brano dal titolo "C'era una volta il Coronavirus", ai concorrenti viene detto di assaporare questi ultimi momenti in cui possono ancora abbracciarsi e non rispettare la famosa regola del metro di distanza.



Così si apre la finale del GF Vip, con una nota di tristezza; ma cosa accadrà nel resto della puntata, e chi sfoggerà il sorriso del vincitore, è ancora tutto da scoprire.