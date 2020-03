GF Vip: i concorrenti osservano un minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus

Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno deciso di dedicare un minuto di raccoglimento a tutte le vittime italiane del Coronavirus. Gli inquilini della casa di Cinecittà hanno aderito all'invito ed alle 12:00 in punto si sono radunati in giardino per osservare sessanta secondi di silenzio.

Come si può vedere nel filmato presente a questo indirizzo, i "reduci", che si avviano verso la finalissima, si sono riuniti intorno allo striscione che avevano realizzato negli scorsi giorni su cui campeggia il motto degli italiani: "Andrà tutto bene". A minuto di silenzio terminato, i concorrenti hanno anche voluto rivolgere un applauso a medici, infermieri ed operatori sanitari che in queste settimane stanno combattendo contro il Coronavirus in prima linea e che sono i più esposti nei confronti dell'emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro paese.

Antonio Zequila ha anche voluto recitare una preghiera ed mandato un "messaggio di serenità ed un auspicio di buona guarigione" a tutti coloro che ancora oggi sono ricoverati negli ospedali e che hanno contratto il virus.

Ale 12 Mediaset ha sospeso tutta la programmazione ed ha mandato in onda un cartello su cui campeggiava la scritta "Mediaset partecipa al minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus e onorare l’impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari".