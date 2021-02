GF VIP, i concorrenti pronti a ritirarsi per regalare la vittoria a Dayane

La notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha scosso profondamente la casa del Grande Fratello, oltre che la diretta interessata. Dopo la richiesta di anticipo della finale, i concorrenti stanno maturando l'idea di ritirarsi in gruppo per concedere la vittoria alla modella gravemente colpita dal lutto.

“Che senso ha continuare? Ormai è finita. Dovremmo abbandonare tutti e regalare il montepremi a Dayane” ha affermato Tommaso Zorzi, da molti additato come il possibile vincitore di questa edizione, che l'ha visto tra gli assoluti protagonisti più amati dal pubblico.

Dello stesso avviso anche Stefania Orlando, che in una frase riassume l'atmosfera che si sta vivendo nella casa dopo la notizia della morte del fratello di Dayane: "chi ha la forza di continuare a fare siparietti". Giulia Salemi anche è sulla stessa lunghezza d'onda ed ha spiegato che non ci sono altre vie per uscire da questa situazione.

Su Change.org intanto è partita una petizione: "oggi ci troviamo davanti un gravissimo lutto, che ha colpito una delle concorrenti, Dayane Mello. Pertanto credo sia inutile, più di prima, continuare con dinamiche di gioco che sarebbero solo superflue e riluttanti in questa situazione. Chiediamo la chiusura immediata del Grande Fratello Vip, senza l’assegnazione di un vincitore, e inoltre chiediamo di devolvere l’intero montepremi, diviso tra la famiglia di Dayane e un aiuto ai vari ospedali, impegnati nella lotta alla pandemia”.