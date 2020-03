GF Vip e Coronavirus: Valeria Marini fa chiarezza sul tampone prima di entrare nella casa

Durante la puntata di Live - Non è la D'Urso di ieri sera, Valeria Marini ha finalmente fatto chiarezza sul presunto tampone effettuato prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, a qualche giorno dalla richiesta di Selvaggia Lucarelli a cui però ha chiuso il telefono in faccia.

La Marini, in collegamento da casa ha affermato che "non ho fatto il tampone per il Coronavirus, era faringeo".

La vicenda ha avuto inizio con la domanda di Antonio Zequila, il quale le chiese "ma come ti senti? Stanchiezza? Tosse? Non è che hai il Coronavirus? Tutto può essere". A questa domanda, la Marini rispose con un secco "ma no, figurati, Ho fatto tutte le analisi ed il tampone prima di entrare, era negativo. E' una forma allergica".

Ieri sera la questione è stata sollevata da Maurizio Coruzzi (Platinette) il quale ha finalmente ricevuto una risposta chiara dalla diretta interessata: "ho fatto il tampone faringeo perché soffro un pò con la gola. Da buon Toro, io soffro con la gola. Ho fatto tutti i controlli e le analisi e un tampone. Ero convinta che fosse quello del Coronavirus, per me era un tampone, ma io non sono un medico. Pensavo fosse quello e invece era un tampone faringeo perché avevo avuto problemi con la gola. Così ho chiarito. L’ho fatto perché avevo degli abbassamenti di voce e il medico mi ha fatto il tampone per vedere i germi".

La Marini era entrata nella casa del GF Vip qualche giorno dopo la scoperta del focolaio di Codogno. Ricordiamo che il Grande Fratello Vip terminerà in anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale.