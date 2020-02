GF Vip - Decima puntata: Fuori Cucuzza, Serena litiga con Pago e Signorini

E' andata in onda ieri sera la decima puntata del Grande Fratello Vip. Sono stati molti i nodi venuti al pettine: ad abbandonare la casa è stato Michele Cucuzza, votato solo dal 10% degli spettatori.

Barbara si è fermata al 16%, mentre Fabio al 18% ed Adriana il 56%.

Signorini ha portato nuovamente al centro la questione di Pago e Serena, che negli ultimi giorni hanno più volte battibeccato. Nella casa è entrato Pedro, che ha incontrato il fratello Pago e Serena. Il cantante ha fatto delle dichiarazioni che non sono piaciute alla Enardu che li spiava dal confessionale, e così dopo che Pedro ha lasciato la casa si lascia andare ad una violente lite con Pago.

Oggetto della discussione alcuni like che ha lasciato Serena ad Alessandro, il quale tentò di mandare in crisi il loro rapporto anche durante Temptation Island. Alfonso prende le difese di Pago e rimprovera Serena che "tra tutte le persone a cui potevi mettere like, proprio ad Alessandro". Di diverso avviso Pupo, che ha creduto alla sincerità della ragazza.

La lite tra i due continua e ad un certo punto la Enardu si lascia andare ad un "l'importanza ad un like lo dai tu e gli ignoranti". Signorini riprende l'ex Uomini e Donne rimproverandole di "non tenere un atteggiamento giusto. Anzichè chiedere le scuse dovresti chiedergliele tu". La vip però non ci sta ed inizia a battibeccare anche col presentatore: "Alfonso non mettermi parole in bocca che non ho detto. Quali scuse? Quando e se gliele chiederò lo deciderò io e non tu".

Antonella Elia ha parlato anche delle foto dell'ex, per cui si dice "molto delusa".

Per quanto riguarda le nomination, al televoto vanno proprio Serena e Licia, ma nella prossima puntata non ci sarà alcuna eliminazione.

L'altro colpo di scena avviene a notte fonda, quando Barbara Alberti lascia la casa in quanto "non reggo emotivamente".