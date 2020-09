GF Vip, momento difficile per Andrea Zelletta: l'ex tronista finisce in lacrime

Durante una discussione con gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è scappato via in lacrime. Il modello, subito dopo aver ascoltato le parole di Oppini e di Stefania Orlando sulla propria famiglia non ha potuto fare a meno di cadere nello sconforto.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato la sua triste situazione familiare, rivelando di sentirsi in colpa per non poterli sostenere ancora economicamente. La madre del ragazzo insieme alla nonna lavora, nonostante tutto, ancora come donna delle pulizie e allora Andrea estremamente dispiaciuto ha detto: "A me fa male perché non sono ancora riuscito a farla smettere di lavorare".

Tra le lacrime parlando poi con Enock Balotelli e Miriam Catania ha aggiunto: "Vengo da un contesto diverso. Ancora non sono riuscito a sdebitarmi con i miei genitori. Mi sento in debito, sono stato un po’ egoista. Mi fa male non essere riuscito ancora a restituire quello che hanno dato a me e mia sorella. Vederli ancora che si sacrificano troppo per me".

Questa non è stata di certo un'edizione leggera per il Grande Fratello Vip, infatti nell'ultimo periodo abbiamo assistito prima all'eliminazione di Fausto Leali per insulti razzisti e poi Gabriel Garko ha fatto outing in diretta TV.