GF Vip, Elisabetta Gregoraci si fa prendere dalla passione. Cosa dirà Briatore?

Dopo vari tira e molla, sembra che Elisabetta Gregoraci abbia deciso finalmente di abbandonarsi ai suoi sentimenti per Pierpaolo Pretelli. I due infatti dopo essersi abbracciati a lungo, si sono scambiati anche un tenero bacio a favor di camera.

C'è da dire che il velino non ha mai nascosto i suoi sentimenti per l'ex signora Briatore che nel corso delle settimane si è lasciata desiderare fin troppo. Ma si sa che la lontananza è come il vento, che spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi e così dopo alcuni giorni di confinamento nel cucurio la Gregoraci dopo un lungo gioco di sguardi ha deciso di gettarsi tra le braccia del giovane volto di Striscia la Notizia.

In molti si chiedono come reagirà ora il noto imprenditore che nelle scorse settimane aveva criticato aspramente la sua ex moglie per essere entrata a far parte della casa del Grande Fratello. Briatore infatti nelle scorse settimane aveva detto: "Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?". Sottolineando in sostanza che la Gregoraci avrebbe avuto un comportamento poco corretto nel corso del reality.