GF Vip, espulso Fausto Leali: 'non sono un razzista'

A poco più di ventiquattro ore dall'espulsione di Fausto Leali dal GF Vip, il cantante si è concesso ai microfoni di ADNKronos per commentare l'accaduto e dire la sua, sparando a zero sulla produzione ed anche sul programma.

Leali, infatti, ha rigettato l'etichetta di essere razzista (sebbene abbia etichettato Enock Balotelli con termini non proprio lusinghieri).

"Ho sbagliato perché il termine che ho usato, ‘negro', è ormai considerato offensivo. Ma la verità è che io ho passato talmente tanto tempo con musicisti afroamericani con i quali ho sempre scherzato utilizzando quel termine come fossi uno di loro" ha affermato il cantante, che però ha voluto sottolineare di non essere in alcun modo razzista, sebbene il pubblico abbia percepito l'esatto contrario.

L'ormai ex concorrente del GF Vip ha promesso di rivedersi con Enock, con cui ha un ottimo rapporto: "con Enock avevamo intrapreso un bellissimo rapporto. Giocavamo e scherzavamo spesso insieme. Comunque, io ho infranto involontariamente il regolamento ed accetto il verdetto. Pure di buon grado perché sono contento di tornare da mia moglie e dal resto della mia famiglia. Ma non si dica che Fausto Leali è razzista perché è un'eresia".

Sulla sua esperienza al Grande Fratello VIP, però, non ha usato parole lusinghiere: "è faticoso. Più di quello che pensavo. Lì è pieno di giovani che fanno ginnastica dalla mattina alla sera ma io dopo 10 minuti di stretching non so più che fare. Insomma, purtroppo non ero a mio agio". Poco dopo, ha anche osservato che non lo rifarebbe.

La discussione si è anche spostata sulle frasi su Mussolini: "il voto è segreto. La politica non è il mio campo. Non mi sono mai schierato e non inizierò ora", ha tagliato a corto.