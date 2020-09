GF Vip, Fausto Leali shock: 'Mussolini ha fatto tante cose buone', imbarazzo in produzione

Una frase shock di Fausto Leali, pronunciata durante una discussione in giardino con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, ha gettato il cantautore nella polemica sui social, dove gli utenti non l'hanno perdonato.

"Mussolini ad esempio ha fatto delle cose per l'umanità, le pensioni, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini" ha affermato davanti agli occhi di Patrizia de Blanck, Pierpaolo Petrelli, Enock Brwuah e Massimiliano Morra.

L'imbarazzo è stato evidente non solo tra gli altri concorrenti, ma anche in regia ed infatti come notato da molti la produzione ha immediatamente staccato e cambiato inquadratura.

Sui social i commenti sono stati impietosi: in particolare su Twitter Leali è stato al centro di polemiche e battute: "Laeli lo ricordo come un gran maschilista degli anni 80. Bello scoprire che è pure fascista. #schifo" commenta un utente, "Leali ha fatto anche canzoni buone" è il commento ironico di un altro utente, ma non mancano gli inviti: "pensa a cantare Leali, non sbilanciarti oltre!".

Non mancano coloro che l'hanno difeso, però: "ma non si può più parlare a questo mondo? Uno non può più esprimere un parere, seppur errato, che partite in quarta a buttare mer.... Sapete che non è corretto?" è il commento di una ragazza.

Di recente, su queste pagine abbiamo anche parlato dell'ex moglie di Paolo Brosio, anch'esso tra i concorrenti del reality show.