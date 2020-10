GF Vip, Flavio Briatore scrive una lettera alla Gregoraci: Elisabetta in lacrime

Momento commovente per Elisabetta Gregoraci durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Il conduttore Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato alla concorrente una lettera inviata dal suo ex marito Flavio Briatore.

Di seguito il testo integrale:

“Cara Elisabetta, inizio col dire che, fin dal principio, ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip. Alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fato molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale quando ho rivisto la vera “Eli”. E sappi che l’intervista che ho rilasciato non era solo racchiusa in quei tre punti che ti hanno mostrato. All’interno c’erano anche belle parole dedicate a te. Avrai tempo di leggerle.

Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo realizzato: il nostro Nathan Falco , che da un lato è sereno e sta bene e ti saluta, dall’altro lo sai bene che ti guarda da casa! Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene per la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzato dalla tv o dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene. Continuerò a volertene. Flavio”.

Elisabetta ha accolto calorosamente la lettera, e durante la lettura della lettera si è lasciata andare a tante lacrime. Successivamente, ha rivelato che “non me l’aspettavo, mando un grande bacio a lui e soprattutto a mio figlio Nathan Falco. Però dico solo una cosa, è lui che tira fuori certi argomenti e facendo questo costringe poi me a difendermi”.

Di recente però Elisabetta Gregoraci ha mandato dei messaggi al vetriolo a Briatore, svelando dei retroscena sulla morte della madre.