GF Vip, Francesco Oppini ritorna da Tommaso Zorzi: 'Per te ci sarò sempre'

Quello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non è stato un rapporto di certo facile nel corso di questa edizione del Grande Fratello, i due sono diventati subito molto amici ma poi, tra liti furiose e difficoltà varie, il loro legame sembrava essersi incrinato.

A causa del prolungamento del reality show, Francesco Oppini aveva deciso di abbandonare la casa e questo aveva causato un profondo dolore al noto influencer che aveva deciso finalmente di confidare la natura dei propri sentimenti. La rivelazione è stata fatta a Cristiano Malgioglio, Zorzi ha infatti apertamente ammesso di provare un forte sentimento per il figlio di Alba Parietti: "Non ti posso negare di essermi innamorato, è evidente. Lui aveva una sensibilità che è rara trovare in un uomo. Era molto premuroso. Eravamo in simbiosi ed è una cosa che non mi è mai capitata con nessun’altro. Forse mi sono innamorato proprio di questo, ma cosa posso fare?".

Ora conscio della situazione, Oppini ha deciso di ritornare nella casa per salutare nuovamente il suo caro amico e per rammentargli che qualsiasi cosa accada, ci sarà sempre per lui: "Ti ho detto una cosa quando sono uscito, di non aver paura di nulla e da fuori ti aspetto. Un amico sta ancora più vicino a te, senza la necessità di sentirti paranoico. L'amicizia è un sentimento d'amore e il nostro è un sentimento vero. Io per te ci sarò sempre e se tu per il tuo bene mi chiederai di fare un passo indietro, non avrei problemi a farlo".