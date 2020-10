GF Vip, Franceska Pepe si sfoga dopo l'eliminazione: 'non ce la facevo più'

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, è stata sancita l’eliminazione di Franceska Pepe. L’influencer e modella, subito dopo la notizia, si è sfogata sul proprio account Instagram dove ha riservato delle parole durissime nei confronti dei suoi ex coinquilini, con cui non ha mai avuto un rapporto idilliaco.

“Evvai, sono libera. Finalmente! Non ce la facevo più a restare in quella gabbia di pazzi” ha affermato nel video, per poi rincarare la dose: “era troppo frustrante stare lì dentro. La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me; io non riesco a dire cazzate, a leccare i ci, a mangiare la merda solo per andare avanti. Io devo dire quello che penso. Essere fuori da quella gabbia di pazzi è la cosa più bella del mondo”.

E’ indubbio che la partecipazione di Franceska al GF Vip sia stata segnata dalla sua presunta love story con Vittorio Sgarbi, di cui ha parlato lo stesso critico d’arte da Barbara D’Urso la scorsa settimana. Franceska, come dicevamo poco sopra, mentre era nella casa ha avuto battibecchi con tutti i concorrenti, ed evidentemente non è mai stata nemmeno troppo amata dal pubblico.

Durante la puntata Signorini ha anche letto la lettera inviata da Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci.