GF Vip, Gabriel Garko fa outing in diretta: 'Ora voglio vivere la mia vita'

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, Gabriel Garko ha implicitamente rivelato la sua omosessualità in una lettera scritta ad Adua Del Vesco. I due avevano avuto una felice relazione alcuni anni fa, ma come rivelato dallo stesso attore, per lui si trattava solo di una copertura.

"Sarà una serata non facile. Ho preparato una lettera molto lunga per Adua. Ci siamo visti un mese fa l'ultima volta. Siamo rimasti molto amici. Non penso di potermi permettere, nonostante il lavoro che faccio, di gestire determinate cose per questo ho preferito scrivere una lettera. Ci sono momenti in cui ho vissuto e momenti in cui sono sopravvissuto. Ma tutto ciò mi ha reso molto forte".

Ha rivelato Garko, ammettendo tutto il suo affetto per Adua, prima di leggere le parole che aveva scritto.

"Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo fare di testa mia, lì ho iniziato a vivere, ho detto la mia vera età, ho ritrovato il bambino dentro di me. Da allora non sono più riuscito a indossare una maschera. Qui avete avuto una sirena, la sirena canta, ti ammalia e poi non ti lascia respirare più. Il mio bambino mi ha tolto la catena, lascia che anche la tua bambina la tolga a te. Abbiamo vissuto una bella favola e la vivrei mille volte. Ma era una favola".

L'attore ha poi aggiunto: "Ora però vorrei vivere la mia vita. Con te come amica, come è sempre stato. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Il problema non è svelare il segreto perché ormai è il segreto di pulcinella. Ma vorrei avere la possibilità di svelare perché è stato un segreto. E ti dico l'ultima cosa. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà".

Signorini ha poi ringraziato Garko per il suo coraggio e gli ha chiesto di essere più esplicito. L'attore ha così risposto: "Qual è il segreto? Devo spiegarlo a te Signorini? Credo che nel 2020 questa cosa non vada né capita, né discussa".